الرئيس تبون يستقبل أبو الغيط

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

وقال أبو الغيط، إن استعدادات الجزائر للقمة العربية، المقرر عقدها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل تجري بطريقة جيدة للغاية.

وأضاف إن هدف زيارته إلى الجزائر. يتعلق بمشاورات سياسية مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ووزير الخارجية، رمطان لعمامرة، واستكمال المحادثات، بشأن هذا الاستحقاق الهام. وقال أبو الغيط "التحضيرات جيدة للغاية، والجهد رائع، وهناك نوايا مؤكدة للعمل على إنجاح هذه القمة".