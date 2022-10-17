غليزان: انقطاع في التموين بالماء الشروب عبر 11 بلدية

تشهد 11 بلدية بولاية غليزان اليوم الإثنين، انقطاعا في التموين بالمياه الصالحة للشرب بسبب عطب بقناة الضخ، حسبما علم لدى الوحدة المحلية للجزائرية للمياه.

ويمس هذا الانقطاع بلديات وادي ارهيو وأولاد يعيش وزمورة ومنداس ووادي السلام ودار بن عبد الله وسيدي لزرق وبني درقن ووادي الجمعة ولحلاف والحاسي، وذلك جراء عطب بقناة الضخ الرئيسية ذات القطر 800 مم بسد "قرقار" بوادي ارهيو، وفق ذات المصدر .

وتعمل فرق الصيانة حاليا على إصلاح العطب قصد الإسراع في استئناف عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب بالبلديات المعنية، يضيف نفس المصدر الذي أشار إلى أن عملية التموين بالماء الشروب ستستأنف بصفة عادية فور الانتهاء من أشغال الصيانة .