La Russie a frappé l’Ukraine avec ces drones kamikazes

La Russie a frappé l'Ukraine avec une vague d'attaques, bombardant en piqué la capitale, Kiev, avec ce qui semble être des drones "kamikazes" de fabrication iranienne.

Des infrastructures critiques ont été touchées dans les régions de Kiev, Dnipro et Soumy, avec des coupures d'électricité dans des centaines de villes et de villages, selon le gouvernement.

Au moins huit personnes ont été tuées, quatre à Kiev et quatre à Soumy.

Les appels se sont multipliés pour des sanctions contre l'Iran, qui continue de nier avoir fourni des drones à l'armée russe.

Il y a une semaine, la capitale ukrainienne a été touchée par des missiles russes à l'heure de pointe, dans le cadre d'attaques nationales qui ont fait 19 morts.

Lors de la dernière attaque, qui a commencé vers 06h30 (03h30 GMT), 28 drones ont visé la capitale mais seulement cinq cibles ont été touchées, selon le maire, Vitaliy Klitschko.

La ville résonnait du bruit des coups de feu alors que les batteries anti-aériennes tentaient frénétiquement de les abattre. Une vidéo sur les réseaux sociaux semble montrer une interception.