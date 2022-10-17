إلغاء شهادة المكافئ الحيوي لتسجيل المنتجات الصيدلانية

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، اليوم الاثنين بوهران أنه تم إلغاء شهادة المكافئ الحيوي لمنح مقررات التسجيل للمنتجات الصيدلانية.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد إلى الولاية أن "ملف تسجيل المنتجات الصيدلانية كان يجبر المنتجين على تقديم شهادة المكافئ الحيوي، ما كان يشكل عائقا كبيرا نظرا لغياب هيئات تصدر هذا النوع من الوثائق في الجزائر".

وأضاف عون أن "الإجراء كان يعطل المستثمرين بصفة مباشرة"، مبرزا أن دائرته الوزارية "اتخذت قرار بإلغاء إجبارية تقديمه في الملفات الخاصة بترخيص المنتجات الصيدلانية".

واعتبر الوزير أن هذه الوثيقة لا تعد ضرورية خاصة أن الجزائر لا تنتج حاليا سوى الأدوية الجنيسة، في حين أن شهادة المكافئ الحيوي تخص فقط الأدوية الأصيلة، مشيرا إلى أنه في حالة انطلاق صناعة الأدوية الأصيلة محليا، ستقوم السلطات العمومية باستحداث وكالة خاصة بالمكافئة الحيوية.

وأبرز أن إلغاء هذه الوثيقة سمح بتحرير زهاء 500 ملف لمستثمرين أودعوا ملفات لترخيص منتجاتهم.