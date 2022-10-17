زفيزف في قسنطينة

أجرى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، اليوم الإثنين، زيارة إلى ولاية قسنطينة للوقوف على مدى جاهزية المنشآت الرياضة المعنية بكأس إفريقيا للمحليين التي ستحتضنها الجزائر بداية السنة المقبلة.

وحظي زفيزف، الذي كان مرفوقا برئيس اللجنة الوطنية لتنظيم "شان" 2023 أوكالي رشيد، باستقبال من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية عبد الخالق صيودة.

وحسب بيان الولاية فقد "تنقل الوفد إلى ملعب الشهيد حملاوي وملاعب التدريبات تحضيرا لمقابلات ودية محتملة للفريق الوطني والمقابلات الرسمية في إطار البطولة الإفريقية".

ومن المنتظر أن تحتضن قسنطينة مقابلات المجموعة الثالثة التي تضم المغرب، السودان، غانا ومدغشر، إضافة على مقابلة من الدور ربع النهائي.

وكان رئيس "الفاف" قد قام في الأيام الماضية بزيارة مماثلة لولاية عنابة التي ستحتضن مقابلات المجموعة الثانية في "الشان".