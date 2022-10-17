إطلاق تطبيق خاص بالنقل الجامعي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، عن إطلاق تطبيق Bus My ابتداء من يوم الأحد المقبل خاص بالطلبة الجامعين ليتمكنوا من خلاله التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي.

وأفاد الوزير في كلمة خلال اجتماع بالمجلس الشعبي الوطني حول واقع النقل الجامعي، أن حظيرة الديوان الوطني للخدمات الجامعية تتوفر على 5749 حافلة تتوزع على 114 مؤسسة جامعية عبر ولايات الوطن منها 3524 حافلة خاصة بالنقل الحضري و2225 حافلة خاصة بالنقل شبه الحضري، وأضاف بأن طلبة الجنوب يستفيدون من تذكرتين (ذهابا وأيابا) عبر الخطوط الجوية الجزائرية.

وعند الحديث عن رقمنة شبكة النقل الجامعي، كشف ممثل الحكومة عن إطلاق تطبيقة My Bus ابتداء من يوم الأحد المقبل حيث سيتمكن الطلبة من خلال على التعرف الآني على شبكة النقل الجامعي.

واعتبر بداري أن النقل جزء من الخدمات الجامعية التي تتيح تحسين ظروف التكفل بالطالب من أجل مزاولة دراسته وتحصيله العلمي بشكل جيد وكذا من أجل تحقيق مبدأ دمقرطة التعليم.

وأوضح الوزير من جهة أخرى أن هذا التطبيق سيبدأ بـ 10 خطوط نقل جامعية (جامعة باب الزوار والعاصمة) على أن تعمم على مستوى الوطني بنهاية السنة (2022).

وتابع الوزير بالقول، أن العمل جار لإبرام اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل لتوسيع شبكة النقل لتشمل نقل الطلبة عبر الترامواي والميترو، وقد تم إبرام اتفاق بين مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة عين الباي ومؤسسة مترو الجزائر ليشرع في هذه العملية ابتداء من موسم 2022/2023.