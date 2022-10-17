لطرش ينسحب من تدريب شبيبة سكيكدة

أعلن، اليوم الاثنين، عبد الكريم لطرش عن انسحابه من العارضة الفنية لشبيبة سكيكدة وهذا بعد فشل إدارة النادي في تسوية قضية إجازات اللاعبين.

وأكد لطرش في تصريح لـ"الخبر" أنه حاول في العديد من المرات تسوية مشكلة الإجازات غير أن رئيس النادي بقي في العاصمة دون نتيجة زذلك في الوقت الذي تطالب فيه الفدرالية بتوفير مليارين من الديون المتبقية على عاتق النادي.

وأضاف لطرش أن كل المحاولات باءت بالفشل والأبواب أغلقت أمام الإدارة وأمام هذا الوضع الغير مقبول "انسحب من العارضة الفنية للشبيبة التي أصبحت تسير نحو المجهول".