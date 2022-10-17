وزير المجاهدين يزور المجاهد يوسف الخطيب

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الإثنين، بزيارة المجاهد الرمز، قائد الولاية الرابعة التاريخية، العقيد يوسف الخطيب بمنزله، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الزيارة جاءت عشية إطلاق الفيلم التاريخي حول الشهيد الرمز قائد الولاية الرابعة التاريخية، العقيد أحمد بوقرة، المدعو "سي أمحمد"، بمنطقة أولاد بوعشرة بولاية المدية، وهو المكان الذي شهد آخر معركة تاريخية قادها البطل بتاريخ 5 ماي 1959.

وخلال لقائه مع المجاهد الرمز، برفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أكد وزير الجاهدين على أن هذه الزيارة "تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وإيلاء العناية والمتابعة المستمرة لرموز الثورة وقادتها الأحياء والمجاهدين وأرامل الشهداء".

من جهته، أثنى المجاهد يوسف الخطيب على هذه الزيارة، شاكرا "الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لفئة المجاهدين وذوي الحقوق ولكل ما له صلة بتاريخنا الوطني" وأعرب عن أمله في نجاح فيلم الشهيد أحمد بوقرة.

كما ذكر بخصال هذا القائد الفذ وبأهم المعارك التي قادها بهذه الولاية التاريخية، موجها في الأخير دعوته لشباب الجزائر من أجل "الاقتداء بشخصية هذا البطل الذي عرف بتفكيره الهادف والمتميز، ناهيك عن رحابة الصدر وكرم خلقه وتواضعه وحنكته".