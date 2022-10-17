أكد وزير التربية الوطني، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تزويد المدارس بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية, يعد إجراء "حاسم" في تخفيف وزن المحفظة والحفاظ على صحة التلاميذ.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب لقاء خص به جمعيات أولياء التلاميذ على اثر الشروع اليوم في تزويد كل المدارس الابتدائية بالنسخة الثانية من الكتب المدرسية، أن هذا الإجراء "حاسم" في تخفيف وزن المحفظة على تلاميذ، السنوات الثالثة والرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي، والحفاظ على صحتهم.

وبالمناسبة، شدد الوزير على الدور الهام الذي يلعبه الشريك الاجتماعي ولا سيما تنظيمات أولياء التلاميذ في إنجاح هذا الإجراء، داعيا إياهم إلى الانخراط في هذا "المسعى النبيل" الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة التلاميذ.

وبعدما أشار إلى الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بخصوص تخفيف ثقل المحفظة على غرار توزيع اللوحات الالكترونية على المؤسسات التربوية وإصدار النسخة الثانية للكتاب المدرسي، كشف الوزير أن "الكتاب الرقمي سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة" .