بن زيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية

توج الدولي الفرنسي ولاعب ريال مدريد، كريم بن زيمة، اليوم الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سنة 2022.

ورغم تنافس ثلاثون مرشحا على أرقى الجوائز الفردية في كرة القدم، كان بن زيمة يغرد خارج السرب بعد عروضه الرائعة الموسم الماضي التي ساهمت في تتويج ريال مدريد بطلا لأوروبا وإسبانيا.

وسجل ابن الـ34 عاما 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدم بن زيمة مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

في بقية الجوائز، توج البولندي ليفاندوفسكي بجائزة أفضل مهاجم، البلجيكي كورتوا بجائزة أفضل حارس، الاسبانية بوتياس بجائزة أفضل لاعبة، الاسباني غافي بجائزة أفضل لاعب شاب والسنغالي ماني بجائزة سوقراطيس للأعمال الخيرية.