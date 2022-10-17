المجاهد محمد لخضر يتحدث عن مجازر 17 أكتوبر

أحيى الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاثنين بمقر المركزية النقابية الذكرى الواحد والستون لمجازر 17 اكتوبر 1961 وما يعرف بيوم الهجرة.

أشرف الأمين العام للاتحاد سليم لباطشة على دعوة المجاهد بدر الدين محمد لخضر لالقاء كلمة بالمناسبة.

وحسب بيان للاتحاد قال المجاهد محمد لخضر أن "تضحيات الشهداء ستظل مرجعا قويا شاهدا على ارتباط بنات وأبناء الجالية بالوطن وعلى ملحمة من ملاحم كفاح الشعب الجزائري المرير عبر الحقب التي مكنت في الأخير من استرجاع السيادة الوطنية بعد كفاح طويل".

وبرفقة إطارات نقابية تم الوقوف دقيقة صمت بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961.

وتأتي هذه الوقفة تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 21-.392، المؤرخ في 16 أكتوبر 2021 التي تم ترسيمها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كل سنة تخليدا لهذه الذكرى.