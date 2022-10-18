حرارة مرتفعة وأمطار رعدية على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء من ارتفاع درجات الحرارة على ولايات غرب البلاد قد تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الظل، كما نبهت إلى تساقط أمطار رعدية على ولايات بوسط وغرب البلاد تبلغ كميتها إلى 20 ملم محليا.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن موجة حر مرتفعة تجتاح بداية من صبيحة هذا الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة مساء ولايات سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، معسكر ووهران.

من جهة أخرى توقعت الأرصاد الجزية تساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات تيسمسيلت، الأغواط، تيارت، الجلفة، البيض والمدية.