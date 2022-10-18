وفاة شاب في حريق مستودع بوهران

توفي مساء أمس شاب في حريق مستودع لتخزين آلات النجارة والرخام يقع بأحد أحياء بلدية حاسي بونيف في ولاية وهران. وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، بأن وحداتها العملية تدخلت على مستوى شارع ملياني إبراهيم في حي الشهيد محمود ببلدية حاسي بونيف دائرة بئر الجير من أجل إخماد حريق نشب بمستودع لتخزين آلات النجارة والرخام متواجد داخل مسكن متكون من طابق أرضي آخر علوي.

وأضاف نفس المصدر بأن وحدات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المستودع وبقية المسكن والمساكن المجاورة له.

لكن الحريق إلى جانب الخسائر المادية، خلف وفاة شاب يبلغ نت العمر 20 سنة لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، حيث تم تحويل جثته إلى المصلحة المختصة بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.