وفاتان في حادثي مرور بقسنطينة والبويرة

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران في حادثي مرور وقع أحدهما صبيحة اليوم الثلاثاء بقسنطينة والثاني مساء أمس ببلدية الدشمية في ولاية البويرة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي"، بأن حادث مرور مميت وقع صبيحة اليوم الثلاثاء بالطريق الوطني رقم 79 في شطره الرابط بين عين الباي وعلى منجلي في ولاية قسنطينة، متسببا في وفاة شخص وإصابة آخر بجروح قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان قبل تجويله إلى أقرب مؤسسة استشفائية.

ومن جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسور الغزلان مدعمة بإسعافات المركز المتقدم سور الغزلان مساء الإثنين من أجل حادث مرور وقع بمنطقة الصفصافة التابعة إقليميا لبلدية الدشمية، نجم عن انحراف شاحنة وانقلابها.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لللحماية المدنية في بيان لها، إن الحادث خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 31 سنة وهو سائق الشاحنة، وإصابة شاب آخر يبلغ من العمر 39 سنة متعدد الإصابات تم إسعافه ونقله إلى مستشفى سور الغزلان، فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.