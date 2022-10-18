لهذا السبب ارتفعت أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي ومخاوف نقص الإمدادات. وحدت مخاوف انخفاض الطلب على الوقود من الصين مع استمرارها في سياستها الصارمة لعدم انتشار فيروس كورونا، من زيادة مكاسب النفط.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.51 بالمائة، إلى 92.09 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.62 بالمائة إلى 85.99 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على تراجع في جلسة متقلبة.