اليعقوبي يورّط شباب قسنطينة

كشف نادي شباب قسنطينة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قام بتبليغ شباب قسنطينة بالقرارين الصادرين فيما يخص قضيتي المدرب قيس اليعقوبي ومساعده كريم بوعيشة، اللذان قدما شكواهما للفيفا من أجل الحصول على تعويض مالي جراء فسخ عقديهما من إدارة النادي الرياضي القسنطيني.

وحسب الصفحة الرسمية لـ "السياسي" عبر الفايسبوك فإن القضية التي كانت قيد المتابعة من طرف إدارة الفريق الحالية والتي أوكلتها لمكتب المحاماة المتعاقد مع الشركة الرياضية للنادي، وبعد تقديم الرد تمت جدولة القضية يوم 11 أكتوبر الجاري للفصل فيها من طرف قاضي روسي الجنسية، بحيث خلص بأخف الأضرار مقارنة بما طالب به اليعقوبي ومساعده، وسارعت الإدارة منذ صدور منطوق الحكم في إجراءات الطعن.

يذكر أن تفاصيل هذا النزاع القانوني تعود وقائعه إلى بداية هذا الموسم حيث تم إبرام عقد مبدئي بين الطرفين والذي تم إلغاؤه من طرف إدارة النادي وهو ما دفع بهذا الطاقم إلى اللجوء إلى أروقة أعلى هيئة كروية.