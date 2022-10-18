المنيعة: وفاة وتسعة جرحى في انفجار سيارة مجهزة بالغاز

قتل شخص وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار سيارة مجهزة بغاز البترول المميع مساء الإثنين بالحي المسمى "حفرة العباس" بمدينة المنيعة، فضلا عن تسجيل أضرار بحوالي عشرة منازل، حسبما علم لدى مديرية الحماية المدنية لولاية المنيعة.

وأكد أكد الرائد نصر الدين قداوي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن انفجار خزان السيارة التي تسير بغاز البترول المميع أمام مرآب مخصص للتصليح تسبب في وفاة امرأة ببيتها الواقع قرب مكان الانفجار وإصابة تسعة أشخاص آخرين، ثلاثة منهم أصيبوا بحروق بليغة تم نقلهم من طرف الحماية المدنية نحو المستشفى المتخصص في الحروق بالدويرة في العاصمة.

كما ألحق الانفجار أضرارا بحوالي عشرة منازل وسيارات كانت متوقفة قرب مكان الحادث حيث اشتعلت فيها النيران قبل أن يتحكم أعوان الحماية المدنية فيها.

وقد تم نقل الجرحى نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى شعباني بالمنيعة، حسب نفس المسؤول مؤكدا أنه تم التكفل بأربعة منهم أصيبوا بجروح خفيفة من طرف الطاقم الطبي بذات المستشفى وقد التحق هؤلاء بمنازلهم.

كما تم نقل عدة أشخاص من الحي أصيبوا بالصدمة جراء الانفجار نحو هياكل الصحة الجوارية للتكفل بهم نفسيا. مع فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.