Accidents de la route: 29 morts en une semaine

Vingt-neuf personnes ont trouvé la mort et 1196 autres ont été blessées dans 1003 accidents de la circulation survenus à travers le pays entre le 9 et le 15 octobre, indique mardi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tipaza avec 4 morts et 27 blessés dans 4 accidents de la circulation.

Durant la même période, les unités d'intervention de la Protection civile ont éteint 904 incendies, urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (248 incendies), Tizi-Ouzou (48) et Skikda (47), ajoute la même source.