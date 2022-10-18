كأس الكاف: اتحاد الجزائر يتعرف اليوم على منافسه

يتعرف عشية اليوم الثلاثاء، نادي اتحاد الجزائر على منافسه القادم في مسابقة كأس الكاف وذلك عندما تحتضن العاصمة المصرية القاهرة قرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي من المنافسة القارية.

وستشهد الجولة التمهيدية الثانية الإضافية مشاركة 16 فريقًا تأهلوا من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية، مع الفرق الـ 16 التي ودعت الدور التمهيدي الثاني من بطولة رابطة أبطال إفريقيا.

وستلعب مباريات الدور القادم من مسابقة كأس الكاف يوم 2 نوفمبر ذهابا و9 نوفمبر إيابا.

ويتواجد النادي العاصمي، في الوعاء الرابع ووضعت الكاف الاتحاد ضمن الأندية السبعة المصنفة في منافسة كأس الكونفدرالية والمعنية بمواجهة إحدى النوادي التسعة الأقل تصنيفا في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا والمتواجدة في الوعاء الثالث وهي كالتالي:

ريفرز يونايتد من نيحيريا

بلاتو يونايتد من نيجيريا

أ س ن نيجيليك من النيجر

الاتحاد المونيستيري التونسي

أسكو كارا الطوغولي فلامبو من البورندي

كاب تاون الجنوب إفريقي

يونغ أفريكانز التزاني لاباس أف سي من السيشل.