اتصالات الجزائر تطلق عروضا جديدة

أطلقت اتصالات الجزائر عروضا جديدة للجيل الرابع "إيدوم" (Idoom 4G LTE) بأسعار ومزايا استثنائية تتيح للمشتركين الاستفادة من أحجام أنترنت أكبر وسرعة عالية، تصل إلى 1 تيرا، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمؤسسة.

وأوضح ذات المصدر أن اتصالات الجزائر تكشف عن "عروضها الجديدة Idoom 4G LTE بأسعار ومزايا استثنائية" تسمح للمشتركين الاستفادة من "أحجام أنترنت أكبر وسرعة عالية، وهذا ابتداء من أمس الإثنين"، حيث "يستفيد المكتتبون الجدد (الزبائن الخواص) من عرض 4G LTE من جهاز مودم 4G مع حجم أنترنت يقدر بـ 150 جيغا بدلا من 30 جيغا بسعر 4500 دج".

وتابع البيان، أنه علاوة على ذلك يستفيد الزبائن الذين يملكون جهاز مودم 4G والراغبون في اقتناء شريحة "سيم" فقط من "حجم أنترنت يقدر بـ 10 جيغا صالح لمدة 10 أيام، إضافة إلى مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت وشبكة Idoom 4GLTE بسعر 200 دج فقط"، كما تقترح المؤسسة "تعبئات قليلة التكلفة تتراوح قيمتها ما بين 100 دج و500 دج". من جانب آخر، تتيح جميع عمليات التعبئة الاستفادة من "أحجام أنترنت أكبر إضافة إلى عديد المزايا الأخرى، حيث تمنح التعبئة فئة 1000 دج للزبون حجم أنترنت يقدر بـ 40 جيغا بدلا من 20 جيغا، في حين أن التعبئة فئة 2500 دج تمنح للزبون حجم أنترنت قدره 300 جيغا عوض 50 جيغا"، بينما " تعبئة فئة 3500 دج تمكن الزبون من الحصول على حجم أنترنت يقدر بـ 450 جيغا بدلا من 70 جيغا".

وأوضح البيان أن جديد هذا العرض يتمثل في أن الزبون بـ "إمكانه إجراء عملية التعبئة بقيمة 1500 دج حيث يتحصل على حجم أنترنت قدره 150 جيغا ومكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت المحلي والوطني تضاف إليها 1000 دج رصيد مكالمات نحو الهاتف النقال مع نفاذ غير محدود إلى شبكة الأنترنت بعد استنفاد قيمة التعبئة".

كما تمنح اتصالات الجزائر "إمكانية الاتصال بالأنترنت بحجم أنترنت يقدر بـ 1 تيرا ليستفيد منه جميع أفراد العائلة"، مشيرة إلى أنه "من خلال اقتناء بطاقة التعبئة فئة 6500 دج، فإن الزبون يستفيد من حجم أنترنت غير مسبوق قدره 1 تيرا بدلا من 140 جيغا، صالح لمدة ستة (6) أشهر بدلا من شهر واحد (1)، إلى جانب مكالمات غير محدودة نحو الهاتف الثابت، شبكة Idoom 4GLTE علاوة على 2000 دج رصيد مكالمات نحو الهاتف النقال ونفاذ غير محدود للأنترنت بعد استهلاك الحجم الممنوح".

وخلص البيان إلى أنه بالإمكان الاطلاع على مختلف التفاصيل المتعلقة بهذه العروض عبر الموقع الإلكتروني: www.algerietelecom.d