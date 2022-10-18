بلعابد يكشف عن موعد إجراء أول بكالوريا لشعبة الفنون

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن المبلغ الذي تم تخصيصه للمنحة المدرسية لهذه السنة.

وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، إن المبلغ الاجتماعي وصل إلى 15 مليار و90 مليون دينار حيث تم الشروع في توزيع هذه المنحة بداية من 13 أكتوبر الجاري.

وقال الوزير إن عدد التلاميذ الذين استفادوا من المنحة إلى غابة اليوم وصل إلى مليون و931 ألف تلميذ بنسبة 96.68بالمائة.

كما أكد ابلعابد إن 27 ولاية تم فيها صب المنحة 100بالمائة.

من جهة أخرى كشف بلعابد عن موعد إجراء بكالوريا شعبة الفنون التي ستجرى في نهاية جوان 2024.

وقال الوزير، إن استحداث وتنظيم بكالوريا الفنون، جاء تجسيدا وتكريسا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والذي يهدف إلى صقل المواهب الموجودة في قطاع التربية الوطنية، وترقية البعد الفني وإعطائه مكانة في النظام التربوي الجزائري.