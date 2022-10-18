الجزائر الأولى عربيا في هذا المجال

احتلت الجزائر المركز الأول عربيا من حيث الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى للعام الجاري 2022، حسبما أفادت به منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأوضحت المنظمة في تقرير ورد في نشريتها الشهرية، أن الجزائر سجلت منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية نهاية أوت الماضي سبعة اكتشافات جديدة تشمل أربعة اكتشافات نفطية وثلاثة اكتشافات غازية.

وجاءت الجزائر متبوعة بالإمارات التي سجلت التي سجلت هي خمسة اكتشافات جديدة في الفترة بين يناير وأوت 2022 (3 اكتشافات للنفط، 2 للغاز) والسعودية بخمسة اكتشافات غازية، ثم مصر باكتشافين (واحد للنفط واخر للغاز)، وكذا سوريا باكتشاف واحد للغاز. وعليه، فإن دول منظمة "أوابك" حققت في الأشهر الثمانية الأولى لـ 2022 ما مجموعه 21 اكتشافا نفطيا وغازيا.

وخلال الثلاثي الثاني للعام الجاري، سجلت الدول الأعضاء في "أوابك" ثمانية اكتشافات جديدة، أربعة منها في الجزائر وأربعة أخرى في الامارات. ويتعلق الأمر بالاكتشاف المحقق في حاسي الرمل والذي تتراوح تقديرات المصادر المكتشفة فيه بين 100 – 340 مليار متر مكعب والاكتشاف المحقق في عين أمناس 2 عبر البئر "عين إكر جنوب غرب -1"التي أنتجت من مكمنين عند اختبارها بمعدل إجمالي بلغ 513 ألف متر مكعب في اليوم من الغاز، و43 متر مكعب في اليوم من المتكثفات.

أما الاكتشاف الثالث في الجزائر فتم عبر البئر "تامزاية – 3" في منطقة تاغيت، التي أنتجت الغاز خلال اختبار تكوين من عصر الديفوني.

كما تحقق اكتشاف رابع للنفط عبر بئر "غرد أولاد جمعة غرب 1"، والتي أنتجت عند اختباره 1300 برميل في اليوم من النفط، علاوة على 51 ألف متر مكعب في اليوم من الغاز.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق 3 اكتشافات للنفط قدرت احتياطاتها مجتمعة بنحو 650 مليون برميل، علاوة على اكتشاف مكمن جديد للغاز، أضاف ما يتراوح بين 28 – 42 مليار متر مكعب من الاحتياطيات إلى اكتشاف سابق أعلن عنه في شهر فبراير من العام الحالي, وذلك ضمن البئر "اكس اف 002" في القاطع 2 قبالة سواحل أبوظبي، حسب تقرير منظمة اوابك.