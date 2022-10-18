كأس الكونفدرالية: اتحاد الجزائر يواجه كاب تاون الجنوب إفريقي

يواجه نادي اتحاد الجزائر منافسه فريق كاب تاون من جنوب إفريقيا في الدور التمهيدي الثاني "مكرر" لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حسب ما أفرزته نتائج عملية سحب القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة القارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتأهل اتحاد الجزائر لهذا الدور على حساب نادي اس سي كارا الطوغولي (ذهاب: 2-0/ إياب: 2-1)، بينما أقصى نادي كاب تاون في الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا على يد بيترو اتلتيكو الأنغولي عقب خسارته ذهابا وإيابا (3-0، 1-0).

وستلعب مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني "مكرر" لكأس الكونفدرالية، يوم الأربعاء 2 نوفمبر بمدينة الكاب الجنوب إفريقية، بينما سيجرى لقاء الإياب يوم 9 نوفمبر من نفس الشهر بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

يذكر أن هذا الدور الذي يسبق مرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية يجمع بين 16 فريقا تأهلوا من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية و16 فريقا خرجوا من الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية.

نتائج القرعة ـ نتائج قرعة الدور التمهيدي الثاني "مكرر" لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي سحبت اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة القارية بالقاهرة. تي بي مازيمبي (ج. الكونغو الديمقراطية) - روايال ام (جنوب إفريقيا) أساك ميموزا (كوت ديفوار) - سبورتينغ غانوا ( كوت ديفوار) ريفر يونايتد (نيجيريا)- النصر الليبي (ليبيا) بلاطو يونايتد (نيجيريا)- الأخضر (ليبيا) بريميرو اغوسطو (أنغولا) - فيوتيرس (مصر) رويال ليوبارد (اسواتيني) - ريال بماكو (مالي) يونغ أفريكان (تانزانيا) - النادي الإفريقي (تونس) اسكو كارا (الطوغو) - النادي الصفاقسي (تونس) نيجيلاك (النيجر) - بيراميدس (مصر) اتحاد المنستير (تونس) - نهضة بركان (المغرب) نادي جوليبا (مالي)- الجيش الملكي (المغرب) نادي فلامبو المركزي (بورندي) - ديسي موتيما بيمبي (جمهورية الكونغو) نادي لاباص (سيشل)- ديابل نوار (الكونغو) كاب تاون سيتي (جنوب إفريقيا)- اتحاد الجزائر الخاسر من فيتا كلوب (ج. الكونغو الديمقراطية)، نادي كاديوغو (بوركينا فاسو) - سان ايلوا لوبوبو (ج. الكونغو الدمقراطية).

وستلعب مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني "مكرر" لكأس الكونفدرالية، يوم الأربعاء 2 نوفمبر، بينما ستجرى لقاءات الإياب يوم 9 نوفمبر من نفس الشهر.