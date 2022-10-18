تأجيل محاكمة عبد المؤمن ولد قدور

أجل القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، إلى الأسبوع المقبل، فتح قضية مصفاة النفط "أغوستا" والمتابع فيها الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، والوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى.

وتم متابعة ولد قدور، المتواجد رهن الحبس المؤقت مند أوت 2021 في ملفين أهمهما صفقة شراء مصفاة النفط "أغوستا" من إيطاليا بقيمة مليون دولار.

ويتابع في هذا الملف، إلى جانب ولد قدور والوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، نائب الرئيس المدير العام الأسبق للمجمع، أحمد مازيغي، وإطارات أخرى متواجدين هم أيضا رهن الحبس المؤقت.

ووجهت لهؤلاء تهم عدة، أهمها إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، تعارض المصالح بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة. للتذكير، فقد تم توقيف عبد المؤمن ولد قدور، الذي كان محل أمر بالقبض الدولي، بمطار دبي (الإمارات العربية المتحدة)، ليتم تسليمه إلى السلطات الجزائرية شهر أوت من السنة الفارطة.