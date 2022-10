Spéculation: 86 individus présentés devant la justice depuis le début de l'année

Le Directeur Général du controle et de la répression de la Fraude au ministère du commerce, Mohammed Louhaidia a indiqué mardi que pendant les neuf premiers mois de 2022, l’économie nationale a été protégée par la multiplication des controles du marché national, qui a résulté dans l’enregistrement de plus de 600000 interventions et 158000 infractions, dont 134000 dont les auteurs ont été présentés à la justice.

Il a déclaré dans un entretient à la radio nationale, que les services du ministère du Commerce ont pu révéler un chiffre d’affaires caché de plus de 27 milliards de dinars.

Au cours de la même période, plus de 1353 tonnes de produits ont été saisis et plus de 13 mille magasins ont subi une fermeture administrative. Les services compétents ont également enregistré au cours de la meme période enregistré plus de 74000 interventions au niveau du marché national, permettant l'arrestation de 86 spéculateurs et la saisie de plus de 4000 tonnes de produits alimentaires divers d’une valeur de 219 millions de dinars, en plus de la saisie plus de 63 litres d’huile et d’autres produits.

En ce qui concerne l’arsenal juridique nécessaire à la transparence et à l’éthique dans le commerce, le gouvernement avait élaboré un programme qui sera mis en œuvre par differents secteurs, dont le ministère du commerce qui avait mis en place toutes les facilités nécessaires pour que les commerçants s’engagent dans cette voie.