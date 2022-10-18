لهذا تأخرت مفاوضات التجديد بين ميلان وبن ناصر

كشف اليوم الثلاثاء، تقرير إيطالي عن سبب تأخر مفاوضات تجديد العقد بين نادي آسي ميلان الإيطالي والدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

موقع " كالتشيو ميركاتو"، أوضح أن إدارة " الروسونيري" لاتزال مصّرة على أن يواصل " الدينامو" لمشواره مع الفريق وهو الذي ينتهي عقده في 2024.

المصدر ذاته أوضح أن وكيل أعمال اللاعب يريد التريث لدراسة العروض التي وصلت او ستصل للاعب بالرغم من عدم رسميتها، حيث يوجد بطل إفريقيا مع " الخضر" على رادار العديد من الأندية الراغبة في ضمه، لكن رغم ذلك فإن إدارة الميلان واثقة من الوصول إلى اتفاق نهائي مع اللاعب الذي تم رفع أجرته السنوية إلى 3 ملايين يور وهو ما يتماشى مع قيمة اللاعب، خاصة وأن كان يتقاضى 1.7 مليون يورو في الموسم الحالي.

وختم "كالتشيو ميركاتو" بأنه وجب على الميلان اللعب على وتر العمولة من أجل لاعب حاسم مثل بن ناصر.