إندونيسيا تقرر هدم ملعب" كانجوروهان"

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء أنه سيتم هدم ملعب كرة القدم الذي قتل فيه أكثر من 130 شخصا في تدافع في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ويدودو للصحافيين بعد لقاء رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "بالنسبة إلى ملعب كانجوروهان في مالانغ، سنهدمه ونعيد تشييده بما يتوافق مع معايير الفيفا، مع منشآت مناسبة لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين".

وكان أكثر من 40 طفلا من بين قتلى التدافع الذي وقع في مدينة مالانغ شرق جاوة في الأول من أكتوبر الجاري، في "يوم أسود" لكرة القدم، على حد قول إنفانتينو.

وبعدما تدفق مشجعون إلى الملعب في نهاية مباراة بين نادي "أريما" وخصمه "بيرسيبايا سورابايا"، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المدرجات المكتظة، ما أدى إلى التدافع.

وأكد إنفانتينو أن الفيفا سيساعد في "إصلاح وتبديل" وضع كرة القدم في إندونيسيا.

وأضاف: "ما يمكنني ضمانه لجميع الإندونيسيين هو أن الفيفا هنا معكم وهو باق وسيعمل عن قرب مع الحكومة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد إندونيسيا".