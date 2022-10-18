انفجار الغاز بالبليدة: النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة بفتح تحقيق ابتدائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات حادث انفجار الغاز بشقة واقعة ببناية بحي ديار البستان ببلدية بوفاريك بالبليدة وقع صباح اليوم الثلاثاء، حسبما جاء في بيان صادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة بوفاريك.

وأوضح البيان إنه فور وقوع الحادث على الساعة 6 و45 دقيقة المتمثل في انفجار للغاز بإحدى الشقق الواقعة بالطابق الأول ببناية تتكون من أربعة طوابق، تنقل النائب العام ووكيل الجمهورية إلى عين المكان رفقة مصالح الأمن الولائية أين أعطيت تعليمات لمصالح الضبطية القضائية تخص فتح ملفين للتحقيق.

ويتعلق الأمر بفتح تحقيق ابتدائي معمق للوقوف على ظروف وملابسات الانفجار والأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذا الحادث وإجراء المعاينات اللازمة وسماع الضحايا والشهود وحجز كل ما له علاقة بمسببات الانفجار. كما أمر ذات المسؤول أيضا بتحديد جميع المخالفات والمسؤوليات فيما يخص الإهمال وعدم صيانة الأجهزة والمعدات والمنشآت التي تستوجب تفادي وقوع مثل هذه الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم وسلامتهم، مثلما جاء في ذات البيان.

وخلف هذا الحادث إصابة عائلة مكونة من أربعة أشخاص تم تحويلهم نحو مستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة، وتضررت أيضا شقة أخرى بنفس العمارة محاذية للمسكن محل الانفجار، بسقوط كلي لجداريها الخارجيين كما أصيب أفراد العائلة القاطنين بها البالغ عددهم ثلاثة أشخاص، تم تحويلهم نحو مستشفى بوفاريك أين تلقوا الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى. وأصيب في الانفجار أيضا أحد المارة كان بالقرب من مكان الانفجار، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين 8 أشخاص، حسب نفس المصدر.