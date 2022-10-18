دورة شمال إفريقيا: تعادل تونس والمغرب

تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 20 سنة أمام نظيره المغربي بنتيجة 0-0، اليوم الثلاثاء بملعب -السويس- بمصر، ضمن المباراة الافتتاحية لدورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم 2023 لهذه الفئة العمرية.

وفي اللقاء الثاني عن نفس المجموعة، يقابل المنتخب الجزائري منافسه الليبي مساء اليوم الثلاثاء (17:00).

ولحساب الجولة الثانية، يواجه زملاء ريان دهيليس منتخب المغرب يوم الجمعة 21 أكتوبرقبل ملاقاة تونس الاثنين 24 أكتوبر في نفس التوقيت، ضمن فعاليات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويتأهل صاحب المركز الأول بعد الجولات الثلاث من هذه المنافسة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة بمصر.

برنامج دورة اتحاد شمال إفريقيا (بتوقيت الجزائر):

الجولة الأولى (الثلاثاء 18 اكتوبر 2022):

المغرب - تونس 0-0

ليبيا - الجزائر (17:00)

الجولة الثانية (الجمعة 21 اكتوبر) :

الجزائر - المغرب (14:00)

تونس - ليبيا (17:00)

الجولة الثالثة والاخيرة (الاثنين 24 أكتوبر) :

المغرب - ليبيا (14:00)

الجزائر - تونس (14:00).