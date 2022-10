Le coup d’envoi du tournage du film documentaire du martyr Ahmed Bouguerra, dit Si M’hamed a été donné, ce mardi, dans la commune d’Ouled Bouchera, fief de la wilaya 4 historique à Médéa.

Cette cérémonie d’annonce du tournage a coïncidé avec les festivités de la journée nationale de l’immigration.

Ont assisté à cette cérémonie, le ministre des Moudjahidine et des ayant droit Laid Rebigua et la ministre de la culture et des arts Mouloudji Nouria, ainsi que le réalisateur Djaafar Kacem.