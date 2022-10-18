بلعريبي يزور ملعب تيزي وزو

قام، اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية إلى ملعب تيزي وزو.

وحسب بيان الوزارة المعنية فقد استهلت الزيارة بتفقد أرضية الملعب ومعاينة نسبة الأشغال التي عرفتها عملية تركيب الكراسي.

ووفق ذات المصدر أمر الوزير بزيادة عدد العمال ليصل إلى 1000 عامل (900 حاليا)، مع الشروع في أشغال تركيب الشاشات العملاقة والانتهاء من تلك المتعلقة بالإضاءة الداخلية بشكل تام.

ووقف الوزير على تجهيز غرف تغيير الملابس بالأثاث المخصص للاعبين أين سجل بعض التحفظات وطلب برفعها وتحسينها، ختم البيان.