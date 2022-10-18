القضاء على إرهابيين بتيبازة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان، اليوم الثلاثاء، القضاء على إرهابيين اثنين في ولاية تيبازة خلال عملية تمشيط أمس الإثنين.

وحسب ذات المصدر فإنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت أمس مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي، بشعبة تاوريرين بإقليم بلدية بني ميلك دائرة الداموس بولاية تيبازة من القضاء على إرهابيين إثنين وكذا استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف و6 مخازن ذخيرة ولغم تقليدي الصنع ومعدات لصنع القنابل ونظارتي ميدان و4 هواتف نقالة، وحقيبتي ظهر وأغراض أخرى".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية النوعية لا تزال متواصلة.