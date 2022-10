Le ministère de la défense nationale a annoncé, ce mardi, la mise hors d’état de nuire de deux terroristes dans la région de Chaabet Taouririne, dans la commune de Beni Milek, daïra de Damous, wilaya de Tipaza.

Deux mitraillettes kalachnikov, 6 chargeurs et une mine artisanale et des matériaux de fabrication de bombes, deux jumelles et quatre téléphones portables ainsi que deux sacs à dos, ont été récupérées dans cette opération, qui est toujours en cours, précise le communiqué du MDN.