تمنراست: إعادة بعث مشروع المركز لتحضير الفرق الوطنية

سيتم إعادة بعث مشروع المركز الوطني لتحضير الفرق الوطنية بمنطقة تاظروك (300 كلم شمال/شرق تمنراست)، حسبما أعلن اليوم الثلاثاء وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق.

وأوضح الوزير لدى تفقده وتدشينه منشآت تابعة لقطاعه ببلدية تاظروك في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى الولاية "أنه سيتم إعادة بعث مشروع المركز الوطني لتحضير الفرق الوطنية بمنطقة تاظروك التي تتميز بموقعها الجغرافي على ارتفاع يفوق 1.800 متر فوق سطح البحر، مما سيساهم في ترقية الحركة الرياضية محليا ووطنيا".

وأشار سبقاق الذي كان مرفقا بمسؤولي اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية أنه سيتم استكمال ما تبقى من أشغال هذا المركز، سيما بعد الانتهاء ومنذ فترة من أشغال القاعة كليا وكذا مضمار ألعاب القوى. ويرتقب، كما أضاف وزير الشباب والرياضة، إنجاز إقامة للرياضيين ومصحة ومسبح للاسترجاع، ومرافق أخرى بهذه المنشأة المستقبلية.

وأكد بالمناسبة أن "السلطات العليا في البلاد عازمة على أن تجعل من تاظروك قطبا إفريقيا وجهويا لاحتضان كافة الأنشطة الرياضية

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، حماد عبد الرحمان، أن هذا المركز المرتقب من شأنه أن يساهم "بشكل كبير في ترقية وتحسين أداء الرياضيين في شتى أنواع الرياضات وخاصة منهم رياضيي النخبة".

وتفقد وزير القطاع خلال هذه الزيارة رفقة السلطات الولائية ببلدية تاظروك مضمار ألعاب القوى وأشرف على تدشين ملعب معشوشب لكرة القدم.