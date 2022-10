Belaribi inspecte le nouveau stade de Tizi-Ouzou

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville Mohamed Tarek Belaribi a effectué ce mardi une visite de prospection au stade de Tizi-Ouzou.

Le ministre Belaribi a entamé sa visite par l’inspection de la pelouse du nouveau stade et du taux d’avancement des travaux, notamment, au niveau des tribunes.

Dans ce cadre, le ministre Belaribi a ordonné de renforcer l’effectif jusqu’à 1000 employés et de commencer l’installation des écrans géants et d’achever les travaux d’éclairage.

Le ministre a, également, émis des réserves concernant les vestiaires des joueurs et ordonné de les équiper.