Algérie : Dernier bilan de la Covid-19

L’Algérie a recensé 9 nouvelles infections à la Covid-19, durant les dernières 24 heures, lit-on dans un communiqué du ministère de la santé et de la réforme hospitalière.

Aucun décès suite aux complications liées à la pandémie n’a été déploré et aucun cas n’est actuellement aux soins intensifs, alors que 3 patients ont été guéris, durant la même période.

De ce fait, le total des infections recensées depuis l’apparition de la pandémie en Algérie s’élève à 270.766 cas, celui des guérisons à 182370, et celui des décès à 6881 morts.

Le ministère a également indiqué 42 wilayas n’ont enregistré aucune nouvelle infection.