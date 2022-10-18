بلمهدي: هذا هو دور الزوايا في تعليم الأطفال

أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، بولاية بني عباس دور الزوايا في تعليم القرآن الكريم للأطفال "مما يساهم في الحفاظ على ثقافتنا الإسلامية السنية".

وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته ألـ 24 أن "الزوايا تؤدي دورا هاما في تعليم وحفظ القرآن الكريم للأطفال، مما يساهم في الحفاظ على ثقافتنا الإسلامية السنية".

وأشاد بلمهدي في هذا الصدد بدور المدرسة القرآنية الشيخ أحمد بن عيسى بكرزاز في تعليم وحفظ القرآن العظيم لفائدة الناشئة والتي تحصي حاليا 300 طالب.

وأكد بالمناسبة أن من "أهداف هذه التظاهرة القرآنية تشجيع وتحفيز الأطفال على حفظ القرآن العظيم على المستوى الوطني والمحلي، مما يسمح بنشر ثقافة حفظ كتاب الله العزيز الحكيم في أوساط العائلات الجزائرية".

وتنظم هذه الطبعة من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم تحت شعار" الهجرة في القرآن الكريم ... الوفاء للأوطان ...عمل وإيمان" وبمناسبة إحياء ستينية الاستقلال واليوم الوطني للهجرة (17 أكتوبر).