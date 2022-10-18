هذا هو تاريخ وضع حجر أساس المستشفى القطري

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة سعادة سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة مرفوقا بفريق عمل مكلف بالدراسات اللوجستية لوضع حجر الأساس للمستشفى الجديد "الجزائري-القطري- الألماني" وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وأفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن الطرفين جددا اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين شعبا وحكومة، كما عبرا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق المستمر والتعاون الثنائي في جميع المجالات وخاصة ما تعلق منها بقطاع الصحة".

وشكل اللقاء فرصة لبحث ومناقشة التحضيرات اللوجستية والميدانية لمشروع مستشفى الجزائري-القطري -الألماني.

وفي هذا السياق، يضيف البيان، أطلع السفير القطري بالجزائر وزير الصحة عبد الحق سايحي عن التقدم المحرز بخصوص مشروع المستشفى الجديد بسعة 400 سرير الذي سيشرع في وضع حجر الأساس الخاص به مطلع شهر نوفمبر القادم على مستوى منطقة سيدي عبد الله بالعاصمة على أن يكون جاهزا بعد سنتين كما أضاف أن فريق العمل في صدد إعداد التخطيطات والملف الهندسي لهذا المشروع الاستراتيجي .

من جهته، جدد وزير الصحة عبد الحق سايحي التأكيد على ضرورة أن يتوفر هذا المستشفى على خدمات صحية عالية حسب الاحتياجات المعبر عنها وعلى رأسها تلك التخصصات التي تتطلب تحويل المرضى نحو الخارج على غرار جراحة الأعصاب، اعوجاج العمود الفقري (السكوليوز)، زراعة الكبد وجراحة القلب عند الأطفال وغيرها.

في الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور بخصوص المشاريع الثنائية الممكن إقامتها بين الطرفين من خلال تكثيف المباحثات والزيارات بين وفدي البلدين عملا وتجسيدا للتوجيهات الرشيدة للقيادتين العليا للدولتين.