Le ministre de l’Industrie évoque les prix des voitures importées

Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar a affirmé ce mardi à Alger que les prix des voitures importées seront raisonnables à l’ouverture du marché de l’importation et qu’elles seront soumises à la loi de l’offre et de la demande.

Concernant la distribution et l’emballage des produits alimentaires, le ministre de l’industrie a appelé, à son passage au pavillon du groupe des industries alimentaires « AGRODIV », filiale de «DICOPA », à la nécessité de multiplier le nombre des points de vente de 100%, notamment, dans le sud du pays, qui s’ajouteront aux 380 points de vente déjà existants.