معرض "سينا اكسبو للصناعات" ابتداء من 29 نوفمبر

سينظم المعرض الدولي "سينا اكسبو للصناعات" من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر على مستوى قصر المعارض (الجزائر العاصمة)، بمشاركة 100 عارض، حسبما افاد اليوم الثلاثاء، بيان للمنظمين.

ويعد المعرض تجمعا لمقدمي التجهيزات والخدمات لإنتاجية المصانع في الجزائر، وهذا مع أزيد من 100 عارض، يعملون في مختلف المجالات كالأجهزة والأدوات والقطع والمكونات الصناعية والمناولة والهندسة والصيانة الصناعية والخدمات ومعالجة السوائل والغاز وكذلك معالجة المواد الصلبة والمساحيق والتشغيل الالي والروبوتيك والقياس والتحكم والامداد والتعبئة والمصانع الرقمية والالكترونية والمباني الصناعية والنظافة والأمن والبيئة، حسب ما أبرزه المنظمون.

وسيمثل المعرض، المتوقع عقده على مساحة 15.000م² في الجناح المركزي لقصر المعارض، "أهم منصة تعامل بين الشركات في إفريقيا للمساهمة في التسريع النوعي والكمي لصناعتنا الوطنية بجمع كل الفاعلين من مختلف قطاعات الصناعة، من المصدر إلى المصب، مغطيا بهذا سلسلة الموارد بطريقة أفقية ومتعددة القطاعات لضمان ثورة صناعية جزائرية"، حسب ذات المصدر.

وستضم هذه التظاهرة في البرنامج عروض ومؤتمرات وحلقات نقاش وتقديم لابتكارات الشركات الناشئة والباحثين، حسب ما أضافه البيان.