القبض على مزارعين للقنب الهندي ببجاية

ألقى عناصر الدرك الوطني ببجاية مؤخرا القبض على شخصين يقومان بزراعة القنب الهندي بمنطقة إيباريسان بلقصر، على بعد 28 كلم غربي بجاية، وهم في حالة تلبس، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن هذا الجهاز الأمني.

وأوضح البيان، أن العملية تمت بناء على معلومات واردة إلى المصالح الأمنية المعنية حول وجود مزرعة للقنب الهندي بالمنطقة، ليتدخل عناصر الدرك الوطني بعد وضع خطة محكمة للقبض على المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس، إذ تم توقيفهم وبحوزتهم أربعة كلغ من نبات القنب الهندي المجفف.

وأضاف البيان، أنه تم العثور على هذه المخدرات داخل كيس بلاستيكي كبير به ثمانية أكياس صغيرة تحتوي على نباتات خضراء مجففة.

وبعد إصدار وكيل النيابة أمر بتفتيش منازل المتهمين، عثر بها عناصر الأمن على 144 نبتة أخرى من القنب الهندي، إلى جانب 400 غرام من الكيف المعالج وبندقية من

عيار 12 ملم بكافة ملحقاتها وعدة أنواع من الخراطيش من عيار 9 و 12 ملم وسكين كبير ومبلغ من 7.23 مليون دينار، وفق نفس المصدر.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة للنظر فيها.