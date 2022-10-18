رئيس مجلس الامة يهنىء نظيره الكويتي

هنأ رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الثلاثاء، أحمد عبد العزيز السعدون بمناسبة تزكيته رئيسا لمجلس الأمة الكويتي.

قال قوجيل في رسالة التهنئة: “على إثر إحرازكم ثقة زميلاتكم وزملائكم وتزكيتكم بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة لدولة الكويت الشقيقة، يسرني أن أتوجه إليكم باسم أعضاء مجلس الأمة الجزائري وباسمي الخاص بأحر التهاني وأزكى التبريكات مشفوعة بأصدق التمنيات لكم بكامل التوفيق والسؤدد والصلاح”.

كما عبر قوجيل عن “ارتياحه للمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات البرلمانية بين المجلسين” و اكد حرصه على العمل معه على “توثيقها، خدمة لمصالحنا المشتركة في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح''