المنتخب الوطني ينجو من الخسارة أمام ليبيا

حقق المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما بداية مخيبة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا بعدما اكتفى بالتعادل أمام نظيره الليبي بهدف لمثله في مدينة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء.

وكانت النتيجة أن تكون أسوأ لولا هدف المدافع بن دهيليس الذي جاء في الأنفاس الأخيرة من المواجهة، بعدما تقدم الليبيون في الدقيقة 60.

وستبقي هذه النتيجة حظوظ "الخضر" قائمة في التأهل إلى كأس إفريقيا لذات الفئة، غير أنهم ملزمون بالتفوق على خصمين عنيدين هما المغرب وتونس لتصدر المجموعة.

وكان المنتخب التونسي قد تعادل أمام نظيره المغربي بنتيجة 0-0، ضمن المباراة الافتتاحية لدورة اتحاد شمال إفريقيا.

وبعد ختام الجولة الأولى تتساوى المنتخبات الأربعة برصيد نقطة واحدة لكل طرف، حيث يواجه أشبال المدرب لاسات منتخب المغرب يوم الجمعة 21 أكتوبر قبل ملاقاة تونس الاثنين 24 أكتوبر، ضمن فعاليات الجولتين الثانية والثالثة.

ويتأهل صاحب المركز الأول بعد الجولات الثلاث من هذه المنافسة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة بمصر.

برنامج دورة اتحاد شمال إفريقيا (بتوقيت الجزائر):

الجولة الأولى (الثلاثاء 18 اكتوبر 2022):

المغرب - تونس 0-0

ليبيا - الجزائر 1-1

الجولة الثانية (الجمعة 21 اكتوبر) :

الجزائر - المغرب (14:00)

تونس - ليبيا (17:00)

الجولة الثالثة والاخيرة (الاثنين 24 أكتوبر) :

المغرب - ليبيا (14:00)

الجزائر - تونس (14:00).