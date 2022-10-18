أوكرانيا تتجه لقطع علاقاتها مع إيران

اقترح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن تقطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بعد أن تعرضت لضربات جوية استخدمت فيها طائرات مسيرة يُعتقد أنها إيرانية الصنع.

ونفت إيران بيعها هذا النوع من الطائرات لروسيا، لكن سياسيين أوكرانيين وبعض حلفاء كييف يصرون على أن إيران هي مصدر تلك الطائرات المسيرة.

وكانت روسيا قد شنت عشرات الهجمات بطائرات مسيرة انتحارية على أهداف في أوكرانيا أمس الإثنين.

وتقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة التي شنت الغارات هي من صنع إيران، وهي من طراز شهيد-136، وهو ما تنفيه طهران.