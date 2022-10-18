18 أكتوبر 2022
إشتراك دخول
18 أكتوبر 2022 °C

أوكرانيا تتجه لقطع علاقاتها مع إيران

العالم
18 أكتوبر 2022 ()
إ.ش/وكالات
+ - 0 قراءة

اقترح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن تقطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بعد أن تعرضت لضربات جوية استخدمت فيها طائرات مسيرة يُعتقد أنها إيرانية الصنع.

ونفت إيران بيعها هذا النوع من الطائرات لروسيا، لكن سياسيين أوكرانيين وبعض حلفاء كييف يصرون على أن إيران هي مصدر تلك الطائرات المسيرة.

وكانت روسيا قد شنت عشرات الهجمات بطائرات مسيرة انتحارية على أهداف في أوكرانيا أمس الإثنين.

وتقول أوكرانيا إن الطائرات المسيرة التي شنت الغارات هي من صنع إيران، وهي من طراز شهيد-136، وهو ما تنفيه طهران.

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة