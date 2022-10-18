هني يؤكد ضرورة تحديد عدد الوسطاء في سوق اللحوم

اعتبر وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني ، ان غلاء أسعار اللحوم لا مبرر له في ظل استقرار أسعار مواد التغذية الحيوانية على مستوى السوق العالمية مؤكدا على ضرورة الحد من عدد الوسطاء في سوق اللحوم للتحكم في الأسعار.

و قال هني، انه يجب تنظيم سوق اللحوم الحمراء و الحد من المتدخلين الذين يعتبرهم "السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار

و أكد الوزير ان ارتفاع أسعار لحم الخروف راجع لكثرة الوسطاء في البيع بالتجزئة، حيث "يصل هامش الربح حتى 800 دج للكيلوغرام لدى البائع بالتجزئة مقارنة بشرائه لدى المربين".

كما اعتبر ان غلاء أسعار اللحوم البيضاء لا مبرر له، خاصة مع استقرار أسعار المواد الأساسية من الذرة و الصوجا التي "لم تشهد ارتفاعا بين مارس أكتوبر"، فضلا عن التحفيزات التي قدمتها الدولة كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لتحفيز مربي الدواجن و دعم الأسعار في السوق، الى جانب ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.

و للحد من الغلاء المتزايد لأسعار اللحوم البيضاء و الحمراء، اعلن الوزير عن تنظيم اجتماع الأسبوع القادم مع المربين لمعالجة هذا الملف.