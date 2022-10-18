ترجي مستغانم رائدا في الغرب وقيادة ثلاثية بالشرق

تتواصل الريادة الثلاثية بين اتحاد سوف وفاق سور الغزلان وجمعية الخروب في ترتيب مجموعة وسط-شرق، بينما انفرد ترجي مستغانم بكرسي الريادة في مجموعة وسط-غرب، بفضل فوزه خارج الديار ضد جمعية وهران (1-0)، مستفيدا من تعثر شريكه السابق شباب المشرية، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الثانية للهواة لكرة القدم.

ففي مجموعة وسط- شرق، استغلت الفرق الثلاثة وهي العائدة هذا الموسم إلى بطولة الرابطة الثانية، عاملي الأرض والجمهور للإطاحة بضيوفهم ونيل الزاد كاملا. فعند مدخل الجنوب الجزائري تغلب اتحاد سوف على شباب باتنة (2-1)، ليبلغ نقطته الـ12 بينما تراجع "الشباب" نحو الصف السادس (6 ن).

وبنفس النتيجة انتصر وفاق سور الغزلان على ضيفه الجريح جمعية عين مليلة (2-1)، مؤكدا عودته القوية إلى منافسات القسم الثاني، في حين تدحرجت "الجمعية للمركز الـ12 (4 ن). وفي شرق البلاد، نجح فريق جمعية الخروب في الفوز أمام اتحاد الحراش بثنائية نظيفة (2-0)، مستفيدا من الوضعية المتذبذبة للفريق "الحراشي" (العاشر، 5 ن) .

وبدوره قصف اتحاد عنابة بالثقيل في ميدان مضيفه شبيبة سكيكدة برباعية كاملة (4-0)، ليلتحق بالصف الرابع برصيد 10 نقاط، بالمقابل يواصل فريق أبناء "روسيكادا" تسجيل النتائج السلبية في ظل المشاكل التي يتخبط فيها والتي رمت به إلى قاع جدول الترتيب (الـ14، 3 ن).

ودوما في شرق البلاد، جدّد شباب برج منايل العهد مع الانتصارات بفوزه خارج قواعده على حمراء عنابة (1-0)، وذلك بعد الأول والوحيد المسجل في الجولة الأولى لرفاق الحارس الدولي السابق، فوزي شاوشي، مقابل ثلاثة تعادلات متتالية.

بالنسبة لمجموعة وسط-غرب، تمكن ترجي مستغانم من خطف كرسي مقدمة الترتيب إثر تغلبه على فريق جمعية وهران بأقل نتيجة (1-0)، ليبلغ العلامة الكاملة بخامس انتصار من أصل خمس مباريات، سمحت له بالتربع على الطليعة بمجموع 15 نقطة، وهو مشوار لم يكن يتوقعه المتتبعون لتشكيلة "الترجي" الصاعد هذا الموسم إلى بطولة الرابطة الثانية.

واستغل "الترجي" تعثر شريكه السابق في الريادة شباب المشرية الذي سقط بملعب أولمبي المدية بنتيجة (0-1)، وتراجع إلى مركز الوصافة (12 ن)، في حين نجح "الأولمبي" في تحقيق فوزه الأول وتدعيم رصيده العام إلى خمس نقاط وضعته في المرتبة العاشرة.

بدوره، انهزم شباب تيارت في معقل وداد بوفاريك (0-1)، ليتموقع في الصف الثالث (10 ن)، ويسمح لفريق مستقبل وادي سلي باللحاق به، إثر انتزاع هذا الأخير نقطة التعادل من ملعب صفاء خميس مليانة (1-1).

وفي غرب البلاد، أحرز نجم بن عكنون عملية جيدة بفوزه على سريع غليزان (2-1)، رفعت رصيده إلى النقطة العاشرة التي تضعه في الصف الثالث بمعية وادي سلي وتيارت. بينما يقبع "السريع" في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

ودوما في المنطقة الغربية، يبدو أن شباب تموشنت عاجز عن التزام سكة الانتصارات بتسجيله خسارة جديدة هذه المرة بملعب غالي معسكر (0-1)، وبهذا يتراجع فريق "الذئاب" إلى الصف السادس (9 ن)، الذي يتقاسمه حاليا مع "الغالي" و"الوداد".

وفي سفريته لمواجهة مولودية سعيدة فشل نصر حسين داي في كسب الرهان وانتزاع أول انتصار، مكتفيا بنتيجة التعادل (1-1)، وهو ما يضع الفريق العاصمي في المركز الـ12 بثلاث نقاط فقط.

ومن جهته اكتفى رائد القبة بالتعادل السلبي بميدانه محمد بن حداد أمام وداد تلمسان ليتراجع إلى الصف الـ11 برصيد أربع نقاط بينما يحتل الوداد المرتبة التاسعة بمجموع برصيد 7 نقاط.

للإشارة ستلعب الجولة السادسة من بطولة الرابطة الثانية بمجموعتيها يوم السبت المقبل وفق برنامج الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة.