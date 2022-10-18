اعتبرت إيرينا كوبليفاتسكايا-بتود، ممثلة منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن الجزائر أحرزت تقدما في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

و قالت ممثلة منظمة "الفاو"، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتغذية بالجزائر، المنظم من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه "رغم الأزمات التي مرت على العالم، يمكن القول إن الجزائر أحرزت تقدما".

وترى كوبليفاتسكايا-بتود أن "الجزائر تقوم بمجهودات كبيرة على عدة مستويات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية او الحكومة او على مستوى المنتجين المحليين و المواطنين الذين يعملون بقوة لتكثيف الإنتاج وتحسين نوعيته".