معرض للقوة الميكانيكية بين الجزائر وكوبا

احتضن مقر المجلس الشعبي الوطني احتفالية رمزية أقيمت بمناسبة انقضاء 60 سنة من العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وكوبا.

وحضر فعاليات هذه التظاهرة مستشار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد شيخي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر -كوبا السيد فيطس بن لكحل وكذا سعادة سفير كوبا لدى الجزائر أرماندو فيرغارا بوينو، الى جانب رئيس البعثة الطبية الكوبية في الجزائر.

و تضمنت هذه الاحتفالية معرضا للصورنظمه فنان كوبي شاب استعرض فيه مواقف جمعت زعماء البلدين خلال محطات تاريخية معينة وقد اختار هذا الفنان شعار " القوة الميكانيكية بين الجزائر وكوبا " كعنوان لمعرضه.

واكد مستشار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد شيخي بأن البلدين استلهما بشكل متبادل من كفاح بعضهما مما يثبت أن الشعبين يشتركان في الكثير من المثل.

ومن جانبه أكد سعادة السفير أن المعرض خليق بأن يعطي للبرلمانيين صورة عن المواقف المشتركة التي جمعت زعماء البلدين ثم عبر عن أمله في أن تتواصل مسيرة الصداقة بين البلدين لاسيما على الصعيد البرلماني.

و شهد الحفل تكريما خاصا لسعادة السفير وكذا لرئيس البعثة الطبية المقيمة بالجزائر .