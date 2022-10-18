"الندوات الصحفية لبلماضي لن تتجاوز 30 دقيقة"

كشف المكلف بالإعلام للفدرالية الجزائرية لكرة القدم، صالح باي عبود، أن الندوات الصحفية للناخب الوطني، جمال بلماضي والتي تجري عادةً قبل بداية التربصات أو اللقاءات الرسمية لن تتجاوز الثلاثين دقيقة مستقبلا.

وأشار صالح باي، في تصريح خّص به قناة "لاقازيت دو فنيك" على "اليوتيوب"، أن العلاقة مع الصحافة الوطنية لم ولن تقطع رغم ما حدث مؤخراً في قرعة "الشان" والصورة التي التقطت "خلسة" للناخب الوطني، والبيان الذي نشرته الفاف، موضحاً أنه يجب تأطير تلك الندوات لأن الوقت المخصص لها جد طويل.

وعما إذا كان المدرب الوطني يفكر في تغيير وجهة نظره فيما يخص قائمة اللاعبين التي يمنحها مؤخراً، أكد عبود أنه المسؤول الأول والأخير عن تلك القائمة ولا يمكنه أن يعيد النظر في هذه العادة لأنه يفضّل أخذ كل وقته من أجل تحديد تلك القائمة لكي لا يخطأ في حق اللاعبين.