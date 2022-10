Les conférences de presse de Belmadi se limiteront à 30mn

Le chargé de communication de la fédération algérienne de football FAF, Salah-Bey Aboud, a révélé que les conférences de presse du sélectionneur national Djamel Belmadi, animées généralement avant les stages et/ou les matchs officiels ne dépasseront pas dorénavant les 30 minutes.

Salah Bey Aboud a indiqué dans une déclaration à la chaine « La Gazette du Fennec » sur YouTube que la relation avec la presse n’a pas et ne sera pas rompue, malgré ce qui s’est passé récemment au tirage au sort de la CHAN et la photo de Belmadi qui a été prise à son insu en plus du communiqué de la FAF.

Il a, également, indiqué qu’il est primordial d’encadrer ces conférences qui durent beaucoup plus que prévu.